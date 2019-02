Były przywiązane do ogrodzenia, bez dostępu do karmy. Policjanci z Mazowsza uratowali psy

Zgłoszenie za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa otrzymali policjanci z Żuromina. Funkcjonariuszom zgłoszono, że na posesji w gminie Siemiątkowo w skrajnie trudnych warunkach przebywają trzy psy. Działania podjęli mundurowi z Bieżunia, którzy pojechali na wskazane miejsce. Okazało się, że właścicielką czworonogów jest 47-letnia kobieta.

Właścicielce grozi nawet pięć lat więzienia

Zwierzęta były przywiązane do słupków ogrodzeniowych. Nie miały dostępu do misek z wodą czy karmą. Funkcjonariusze wezwali pogotowie dla zwierząt, które zabrało psy. Pracownik instytucji złożył także zawiadomienie o znęcaniu się nad czworonogami. Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia.