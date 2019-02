Były przywiązane do ogrodzenia, bez dostępu do karmy. Policjanci z Mazowsza uratowali psy

Zgłoszenie za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa otrzymali policjanci z Żuromina. Funkcjonariuszom zgłoszono, że na posesji w gminie Siemiątkowo w skrajnie trudnych warunkach przebywają trzy psy. Działania podjęli mundurowi z Bieżunia, którzy pojechali na wskazane miejsce. Okazało się, że właścicielką czworonogów jest 47-letnia kobieta.

Właścicielce grozi nawet pięć lat więzienia

Zwierzęta były przywiązane do słupków ogrodzeniowych. Nie miały dostępu do misek z wodą czy karmą. Funkcjonariusze wezwali pogotowie dla zwierząt, które zabrało psy. Pracownik instytucji złożył także zawiadomienie o znęcaniu się nad czworonogami. Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia.

Policjanci przy okazji przypomnieli o obowiązkach, jakie spoczywają na właścicielu psa. „Przede wszystkim należy zapewnić właściwe warunki, o których mówi Ustawa o ochronie zwierząt tj.: pomieszczenie powinno być odpowiednio dostosowane, psa należy chronić przed zimnem czy upałem a także przed opadami atmosferycznymi, pies powinien mieć dostęp do światła dziennego czy swobody ruchu, zapewnioną karmę i wodę, ważne jest by uwięź na której trzymany jest pies nie była krótsza niż 3 metry, jak i fakt dotyczący trzymania psa na uwięzi nie był dłuższy niż 12 godzin. Obowiązkowe jest również szczepienie ochronne czworonogów oraz przeciwko wściekliźnie” – czytamy w komunikacie.

