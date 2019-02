Lech Wałęsa o „nocnej zmianie”: Premier Olszewski chciał pozostać przy korycie

Fakt, że wspomniany post pojawił się 16 lutego, nie umknął uwadze internautów. Niektórzy użytkownicy Facebooka skrytykowali Lecha Wałęsę, który postanowił w mocnych słowach wypowiedzieć się na temat Jana Olszewskiego w dniu pogrzebu byłego premiera. Czego dotyczy wpis, który tak poruszył obserwujących profil Lecha Wałęsy?

„Fałsz, urojenia Kurskiego i jego popaprańców”

„Nocna Zmiana to fałsz, urojenia Kurskiego i jego popaprańców” – czytamy w pierwszej części posta. „Premier Olszewski chciał pozostać przy korycie nie mając szans więc uruchomił teczki po to, byśmy się tak podzielili, by zniszczyć mądrą lustrację, by nie można powołać długo żadnego rządu, to prowokator nieodpowiedzialny, tym ruchem zniszczył wszystkie struktury Państwa, nie mając i nie proponując niczego na następny dzień, miał szczęście,że byłem ja i zapanowałem nad kretynami nieodpowiedzialnymi, pchającymi za wszelką cenę do wojny domowej, było bardzo blisko (pisownia oryginalna – przyp.red)” – napisał Lech Wałęsa.

Były prezydent odniósł się także do „nagrania”, czyli prawdopodobnie taśm, na których znalazły się m.in. rozmowy polityków prowadzone przed nocnym głosowaniem nad odwołaniem rządu. „Nagranie powstało na moje polecenie, zdobyte od kamerzystów i przerobione, pod popaprańców urojenia, zlekceważone jako śmieszne, chodzi do dziś w tej kłamliwej, bzdurnej koncepcji, prędzej czy później prawda się obroni” – stwierdził Lech Wałęsa.

„Same konflikty i złe decyzje”

Dalej była głowa państwa określiła rząd Jana Olszewskiego „najbardziej nieudanym rządem w historii najnowszej” . „Właściwie nigdy nie był skompletowany zawsze brakowało kilku ministrów, byli w zamian kierownicy. Robił wszystko, ale to co było mniej potrzebne na ten czas. Same konflikty i złe decyzje” – zaznaczył Lech Wałęsa.