Ten market może być otwarty w każdą niedzielę. Właściciel wygrał sprawę w sądzie

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 r. ograniczenia będą jeszcze większe, ponieważ zakupy zrobimy tylko w jedną niedzielę w miesiącu. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, lokale gastronomiczne, kawiarnie oraz stacje benzynowe. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Jest tak w przypadku pięciu placówek sieci Biedronka zlokalizowanych na dworcach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Grudziądzu.

Jakiś czas temu głośno było o przypadku sklepu Topaz z Radzynia Podlaskiego. Market nie stosował się do zakazu handlu w niedziele wykorzystując to, że obok znajduje się stacja paliw, a kasy są umieszczone w tym samym budynku co sklep. Właściciel zrobił specjalne przejście między stacją benzynową a marketem łącząc niejako oba punkty sprzedaży w całość. Po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy uznano, że jest to nadużycie i nie można traktować sklepu jako części stacji benzynowej. Właściciel odwołał się od decyzji do sądu i nie zgodził się na zapłacenie kary finansowej za złamanie ustawy o zakazie handlu w niedziele.

Z informacji Wiadomości handlowych wynika, że mężczyzna został uniewinniony. Nie musi płacić kary a prowadzony przez niego sklep może normalnie funkcjonować w niedziele objęte zakazem handlu. W uzasadnieniu stwierdzono, że pomieszczenie stacji paliw i placówka handlowa stanową jedną całość, sklep oraz stacja paliw znajdują się pod jednym adresem, mają wspólny parking oraz wjazd, jak również wspólne instalacje i ten sam system dostaw.