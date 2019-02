Donald Tusk opublikował w sieci rodzinne zdjęcie. „Szczęście dziadka”

Córka Donalda Tuska zazwyczaj chroni swoją prywatność. Na jej blogu ani kanałach w mediach społecznościowych nie znajdziemy niemal żadnych zdjęć ze ślubu bądź okresu ciąży. W niedzielę 3 lutego córka szefa Rady Europejskiej zamieściła na swoim blogu Make Life Easier wpis, w którym potwierdziła narodziny swojego pierwszego dziecka. „Wybitnie krótki i jednocześnie cudowny – taki był spacer, na który wybraliśmy się w ostatnim tygodniu. Portos szalał z radości, że w końcu wyszliśmy na zewnątrz wszyscy razem. Mróz nie zdążył nawet uszczypnąć nas w nos, bo tak szybko schowaliśmy się do samochodu, ale w ciągu tych kilku chwil udało nam się zrobić chyba z milion zdjęć. Kilka z nich – tych mniej osobistych – widzicie dziś w formie "Look of the Day". Resztę chowamy do rodzinnego albumu” – napisała Kasia Tusk na swoim blogu. Do posta były dołączone zdjęcia z wózkiem. Blogerka nie zdradziła płci ani imienia swojego dziecka.

W niedzielę 17 lutego Kasia Tusk udała się ze swoim dzieckiem oraz psem Portosem na spacer po Sopocie. Świeżo upieczonej mamie towarzyszył Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej zamieścił na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z wózkiem. „Szczęście dziadka” - dopisał. Z kolei na Instastories Tuska znajdziemy krótki filmik z rodzinnego spaceru.