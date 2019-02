W Pilźnie pojawił się niedźwiedź. Urzędnicy ostrzegają mieszkańców

Jak informuje Urząd Gminy Pilzno, zwierzę było widziane w zaroślach w pobliżu ulicy Grottgera i Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. „Prosimy o zachowanie ostrożności i przekazanie informacji do sąsiadów oraz bliskich. Apelujemy o postępowanie zgodnie z procedurą postępowania w przypadku sytuacji konfliktowych powodowanych przez dzikie zwierzęta chronione” – napisano w oficjalnym komunikacie. Poinformowano także, że należy każdorazowo zgłaszać pojawienie się niedźwiedzi w zamieszkałych miejscach. Urząd Miasta poinformował, że z ustaleń medialnych wynika, że „w ostatnich tygodniach niedźwiedź był widziany również na pograniczu miejscowości Jodłówki Wałki oraz Żdżar”.

Z kolei Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie podała, że w trosce o bezpieczeństwo należy reagować również w przypadku pojawiania się wilków i innych dużych zwierząt chronionych na terenach zamieszkałych. W komunikacie opisano procedurę działania w takich sytuacjach. „Wszelkie przypadki pojawienia się wilków i innych dużych zwierząt chronionych na terenach zamieszkałych, które mogą stanowić niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który powinien podjąć adekwatne do skali zagrożenia działania, do najbliższego komisariatu policji lub do straży gminnej, jeżeli taka formacja funkcjonuje na terenie danej gminy” – podano.

