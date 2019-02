Tragiczny wypadek na Pomorzu. Rodzice zginęli na oczach dzieci

Jak podaje portal koscierski.info, w wypadku, do którego doszło w niedzielę przed godz. 20, zginęło dwoje dorosłych: 49-letni mężczyzna oraz 46-letnia kobieta. Małżeństwo mieszkające na terenie powiatu kartuskiego podróżowało razem z dziećmi. Okoliczności wypadku przybliżył Mateusz Czucha z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. – Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wynika, że kierujący seatem 21-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego na prostym odcinku drogi jadąc w kierunku Wdzydz Tucholskich z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka suzuki, którym kierował 49-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego – przekazał Czucha.

Dzieci są w szoku

Mimo akcji służb ratunkowych, nie udało się uratować dorosłych podróżujących suzuki. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Do szpitala trafili za to ich synowie w wieku 4 i 15 lat. Radio Gdańsk przekazało, że dzieci nie miały widocznych ran, ale były w szoku. Obrażenia za to odniósł 21-latek, którego również przewieziono do szpitala. Badanie wykazało, że w chwili wypadku mężczyzna był trzeźwy. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy. Akcja ratunkowa trwała ponad godzinę. Zdjęcia z jej przebiegu pojawiły się na facebookowym profilu Kościerski 112.