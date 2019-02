Straż Graniczna o zatrzymanym cudzoziemcu: Żeby udawać Włocha, trzeba choć trochę parla italiano

„Żeby udawać Włocha, trzeba choć trochę parla italiano. Inaczej cała akcja non funzionera” – napisała Straż Graniczna na Twitterze. Jest to zapowiedź tekstu, w którym formacja poinformowała o akcji, jaką przeprowadzono na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach.

Podawał się za Włocha, ale nie znał włoskiego

Śląski Oddział SG zatrzymał mężczyznę, który przyleciał do Katowic z Aten. Podczas kontroli podróżny pokazał włoski dowód osobisty. Po sprawdzeniu dokumentu w bazie danych okazało się, że był on zgłoszony jako utracony. Co więcej, cudzoziemiec nie znał włoskiego, choć za Włocha się podawał.

Na miejsce wezwano tłumacza, który towarzyszył mężczyźnie podczas przesłuchania. Zatrzymany przyznał, że jest obywatelem Iranu. Przekazał także swoje prawdziwe dane osobowe. Postawiono mu zarzut przekroczenia granicy wbrew przepisom, a dokładnie przy użyciu podstępu i posłużenia się dokumentem innej osoby. Mężczyzna przyznał się do winy oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

SG wszczęła także postępowanie administracyjne w sprawie deportacji mężczyzny. Do czasu zakończenia postępowania obywatel będzie przebywał w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

