Poszukiwano go ENA i pięcioma listami gończymi. Wpadł w ręce „łowców głów” z Katowic

49-latek z Tychów poszukiwany był od czasu, kiedy 4 lata temu nie powrócił do Zakładu Karnego w Opolu i zaczął ukrywać się przed organami ścigania. Mężczyzna ma do odbycia kary więzienia za przestępstwa finansowe, oszustwa oraz rozboje. Wydano za nim 5 listów gończych. Poszukiwali go śledczy w kraju, a także za granicą, bowiem jak ustalili, mężczyzna ukrywał się za na terenie Europy.

Trop za nim wiódł aż do Wielkiej Brytanii, a następnie do Niemiec. W związku z powyższym za wymienionym został wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Poszukiwany wpadł w ręce policjantów kilka dni temu. Śledczy wcześniej ustalili, że będzie on przebywał na terenie Polski. Zaskoczyli go i zatrzymali w jednym z tyskich mieszkań. Mężczyzna trafił już za kraty, gdzie odsiedzi wymierzone mu kary więzienia i poniesie konsekwencję samowolnego „przedłużenia” sobie przepustki. W więzieniu spędzi zatem następne kilkanaście lat.

To kolejny przykład działań katowickich „łowców głów” . Jedną z głośniejszych spraw w ostatnich latach realizowaną przez zespół poszukiwaczy z katowickiej komendy wojewódzkiej było doprowadzenie do zatrzymania Dariusza N. ps. „Daro”. Zarzuca mu się pchnięciem nożem 19-letniego piłkarza GKS Katowice. „Daro” ukrywał się na terenie Europy, zmienił całkowicie wygląd, co nie przeszkodziło w jego namierzeniu i zatrzymaniu w Hiszpanii podczas przeładunku 20 kg marihuany ukrytej w puszkach z pomidorami.

