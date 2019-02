Krystyna Pawłowicz opublikowała galerię zdjęć. Porównuje się z Brigitte Macron

W poniedziałek informowaliśmy, że użytkowniczka Twittera opublikowała zdjęcie, na którym widać prezydenta Francji Emmanuela Macrona wraz z żoną Brigitte. Uchwycony został moment, w którym para okazuje sobie uczucie, całując się. Zdjęcie skomentowała Krystyna Pawłowicz, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. „A podobno eksponatów w muzeum nie wolno dotykać” – napisała na Twitterze. Chociaż w tle fotografii widać obraz, to internauci komentujący wpis posłanki uznali, że nawiązała ona w ten sposób do wieku pierwszej damy Francji. Przypomnijmy Brigitte Macron urodziła się w 1953 roku, a jej mąż w 1977 roku.

Na komentarz Krystyny Pawłowicz zareagowali internauci z Polski. Jeden z użytkowników Twittera zadał posłance PiS pytanie. „Pani poseł, jest pani starsza od żony prezydenta Francji... Jaki z tego wniosek pani poseł?” – dopytywał. Krystyna Pawłowicz nie zwlekała z odpowiedzią. „Że ona jest muzeum, a ja ciągle liceum..." – napisała.

Krystyna Pawłowicz publikuje galerię zdjęć

Dzisiaj Krystyna Pawłowicz na swoim profilu na Twitterze opublikowała galerię zdjęć. Zestawiła w niej swoje fotografie wraz z przedstawiającymi Brigitte Macron. „Wprawdzie jestem starsza o 2 lata, ale jednak nadal »liceum«..." - napisała w mediach społecznościowych.

W pewnym przypadku można jednak powątpiewać, czy opublikowana przez posłankę Prawa i Sprawiedliwości fotografia rzeczywiście przedstawia żonę prezydenta Francji. Zauważyli to internauci.„Myślę, że to fejk. To nie może być »pierwsza dama«" – napisał jeden z nich. „»Paris Match« daje na okładkę jej zdjęcie z urlopu na Seszelach... W mediach są też inne zdjęcia z tego urlopu" – odpowiedziała Krystyna Pawłowicz. „Tyle, że to nie jest okładka »Paris Match« tylko przerobiona okładka »Paris Match«” – skomentował inny internauta.

Czytaj także:

Krystyna Pawłowicz o pierwszej damie: Ona jest muzeum, a ja ciągle liceum