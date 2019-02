MSZ wzywa szwedzkiego ambasadora. Chodzi o sprawę Stefana Michnika

W połowie grudnia Wojskowy Sąd Okręgowy przekazał do Szwecji wniosek o aresztowanie stalinowskiego sędziego Stefana Michnika, który mieszka obecnie w Szwecji i – jak podał pion śledczy IPN – co najmniej od 2008 r. unika jakichkolwiek kontaktów z polskimi instytucjami. Informację o przekazaniu dokumentów, które zostały przetłumaczone na język szwedzki, potwierdził Robert Janicki, rzecznik prasowy pionu śledczego IPN. Na początku lutego szwedzki sąd nie wyraził zgody na wydanie Stefana Michnika. Decyzjęmotywowano przedawnieniem się zarzucanych mu czynów oraz kwestią posiadania szwedzkiego obywatelstwa.

W rozmowie z Radiem Zet do sprawy odniósł się wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. - Sytuacja, w której odmawia się wydania stalinowskiego zbrodniarza, który ma na koncie wyroki śmierci, któremu jasno udowodniono zbrodnie przeciwko ludzkości, które nie podlegają przedawnieniu, to jest sytuacja bezprecedensowa - ocenił wiceminister. – Argumenty, że to są sprawy zapomniane, przedawnione, które w tej sprawie po stronie szwedzkiej zapadły, są dla nas nie do zaakceptowania, więc reakcja w tej sprawie musi być zdecydowana - dodał. Szynkowski vel Sęk poinformował również, że do MSZ został wezwany ambasador Szwecji Stefan Gullgren, z którym będzie na ten temat rozmawiać. - Zasada nieprzedawniania się zbrodni przeciwko ludzkości jest jedną z podstaw prawa międzynarodowego, a więc nie jest to kwestia regulowana przez przepisy krajowe - podkreślił.

Europejski Nakaz Aresztowania

Stefan Michnik podejrzany jest o popełnienie w 1952 i 1953 roku w Warszawie trzydziestu przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne, wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Ziobro tłumaczył, że chodzi m.in. o wydanie bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci m.in. wobec jednego z żołnierzy ZWZ czy kuriera z Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. – Prokuratura zebrała dowody i postawiła zarzuty m.in. popełnienia czterech zabójstw, morderstw sądowych. Dotyczy to sędziego, pana Stefana Michnika i prokuratura w sposób skuteczny nie tylko postawiła te zarzuty, ale uzyskała od sądu tymczasowe aresztowanie oraz decyzję niezawisłego sądu o Europejskim Nakazie Aresztowania, którego celem jest sprowadzenie do kraju, postawienie przed sądem i pociągniecie do odpowiedzialności za zbrodnie owego stalinowskiego sędziego – powiedział podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości. Andrzej Pozorski dodał, że w toku postępowania zgromadzono materiał dowodowy dający podstawy do przyjęcia, że sędzia Stefan Michnik sprzeniewierzył się zasadzie obiektywizmu, określonej w art. 5 ówcześnie obowiązującego kodeksu wojskowego postępowania karnego, a orzekając w sprawach karnych kierował się przede wszystkim przesłankami natury ideologicznej, dążąc do fizycznej eliminacji osób postrzeganych przez ówczesne władze jako przeciwników politycznych.

