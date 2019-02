Największy i najjaśniejszy w 2019 roku. Superksiężyc w pełni rozświetli niebo

CNN zauważa, że w 2019 roku przypada 50. rocznica misji Apollo, której głównym celem było pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. Udało się tego dokonać 20 lipca 1969 roku. Od tego czasu ludzkość zdobyła szereg informacji o przestrzeni kosmicznej. Dzięki różnego rodzaju badaniom obecnie znamy także metody przydatne do obserwacji różnego rodzaju zjawisk. Jedno z ciekawszych rozegra się już dziś na naszych oczach.

Kiedy pojawi się superksiężyc?

We wtorek 19 lutego na niebie będzie można zaobserwować nietypowe zjawisko. Pojawi się „największy i najjaśniejszy w 2019 roku superksiężyc, który rozświetli niebo”. Z pewnością przyciągnie uwagę wielu obserwatorów na całym świecie. Superksiężyc będzie można dostrzec w Polsce we wtorek 19 lutego 2019 roku o godz. 16.53. By księżyc wydawał się większy niż zwykle muszą wystąpić dwa zjawiska: pełnia oraz maksymalne zbliżenie księżyca do Ziemi. Co ciekawe, podczas najbliższej pełni księżyc będzie się wydawał o około 14 procent większy i 30 procent jaśniejszy.

Jednak jak zauważają naukowcy z NASA, zjawisko powiększenia księżyca będzie najłatwiej dostrzegalne, gdy znajdzie się on nisko nad horyzontem, czyli tuż po wschodzie lub krótko przed zachodem. Jak podaje CNN, odpowiedzialna za to będzie iluzja optyczna, którą określana jest mianem „iluzji księżycowej”.

