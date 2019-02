Kura spowodowała kolizję. Jej właściciel dostał mandat

Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Kłoczew na Lubelszczyźnie. To tam kierujący samochodem marki Renault 25-letni mężczyzna powiadomił policję, że na jezdnię wtargnęła kura, zderzając się z autem. Siła uderzenia była tak duża, że doszło do uszkodzenia chłodnicy pojazdu. Ptak nie przeżył tego wypadku, a funkcjonariusze ruszyli na poszukiwania właściciela zwierzęcia. Ustalili też, że kierowca był trzeźwy.

Mandat dla właściciela

Mundurowi ustalili, że właścicielem kury był 36-letni mieszkaniec gminy Kłoczew. Mężczyzna został ukarany mandatem za nieostrożne trzymanie drobiu. Policjanci przypomnieli przy okazji tego incydentu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami to właściciel ma obowiązek pilnowania zwierząt i opieki nad nimi. Brak odpowiedniego nadzoru jest traktowany jako wykroczenie. Co więcej, biegające na drodze zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla kierowców, którzy niejednokrotnie podejmują gwałtowne manewry, by ominąć taką przeszkodę. To może skończyć się tragicznie zarówno dla samego kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.