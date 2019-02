Straż Graniczna uratowała myszołowa. Ten ptak jest objęty ścisłą ochroną

O akcji poinformował Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Funkcjonariusze z placówki w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie znaleźli ptaka, który miał zranione prawe skrzydło. Podejrzewali, że jest to myszołów, ale dla potwierdzenia potrzebowali opinii specjalisty. Fakt odnalezienia ptaka zgłoszono Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz pracownikowi Urzędu Gminy w Hrubieszowie. Na miejsce wezwano pracownika schroniska dla zwierząt w Zamościu. To właśnie tam trafił ranny ptak. Pracownicy placówki zadbają o to, żeby okaz objęty całkowitą ochroną gatunkową odzyskał siły.

Zagrożenia dla myszołowów

Największym zagrożeniem dla myszołowów jest intensywna gospodarka leśna, stosowanie szkodliwych środków ochrony roślin czy wycinanie zadrzewień śródpolnych. Przedstawicielom gatunku szkodzi także łączenie gruntów i likwidowanie miedz oraz nieużytków. Zagrożeniem dla tego ptaka jest również człowiek. Zdarza się, że hodowcy drobiu mylą go z jastrzębiem, polując na niego w celu ochrony swoich zwierząt.