PiS przedstawił „jedynki” w wyborach do europarlamentu. Na liście m.in. Szydło, Waszczykowski i Brudziński

Na spotkaniu Komitetu Politycznego PiS pojawili się m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Beata Mazurek oraz Antoni Macierewicz. Po naradzie Krzysztof Sobolewski opublikował na Twitterze listę kandydatów, którzy z ramienia partii rządzącej będą ubiegali się o miejsca w Parlamencie Europejskim. Wśród „jedynek” są m.in. Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Anna Zalewska oraz Joachim Brudziński. W majowych wyborach wystartują także m.in. Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Beata Mazurek i Beata Kempa.

Spotkania w poniedziałek nie było?

Przypomnijmy, w poniedziałek pojawiły się doniesienia o tajnej naradzie na Nowogrodzkiej. Te informacja zdementowała Beata Mazurek. W rozmowie z portalem wPolityce.pl rzeczniczka PiS zaznaczyła, że Jarosław Kaczyński przebywał wówczas w Krakowie. – Absolutnie nie jest prawdą, że dzisiaj było czy będzie jakieś spotkanie na Nowogrodzkiej. Prezes jest dzisiaj w Krakowie. Zawsze 18 dnia miesiąca jest w Krakowie. Potem ma miejsce spotkanie w tamtejszej siedzibie partii – przekazała.

Dodała, że spotkanie w krakowskim biurze partii odbywa się co miesiąc, a biorą w nim udział ci, którzy uczestniczą we mszy w miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. – Zawsze po mszy jest spotkanie w biurze w Krakowie, także to nie jest nic nadzwyczajnego – podkreśliła.

Portal DoRzeczy.pl informował wcześniej o pilnej naradzie w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej. – Kaczyński ma osobisty żal do Morawieckiego, że doprowadził do takiego spięcia tuż przed początkiem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego – twierdził informator portalu.