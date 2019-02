Projekt noweli o opłatach abonamentowych. Opozycja opuściła posiedzenie komisji

Projekt zakłada, że Telewizja Polska i Polskie Radio otrzymają maksymalnie 1,26 mld złotych z budżetu państwa z tytułu zwolnienia niektórych grup społecznych z opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego w latach 2018-2019. W nowelizacji podano, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma rozdzielić rekompensatę między państwowe podmioty do końca maja 2019 roku. W uzasadnieniu podano, że abonamentu w 2017 roku nie płaciło 3,55 mln osób, z czego 1,7 proc. korzysta tylko z radia. Nieuzyskane wpływy oz tego tytułu oszacowano na 956,6 mln zł rocznie.

Biuro Legislacyjne Sejmu podczas posiedzenia zwróciło uwagę na to, że do projektu ustawy została sporządzona opinia Biura Analiz Sejmowych z 14 stycznia. W niej Biuro zwraca uwagę, że poselski projekt jest objęty prawem UE i może zostać uznany za plan pomocy publicznej podlegający notyfikacji Komisji Europejskiej. W związku z tym poseł Michał Kamiński złożył wniosek formalny o odroczenie procedowania nad projektem do czasu doręczenia posłom jednoznacznej opinii Komitetu Integracji Europejskiej o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej. Wniosek ten nie przeszedł.

Później wywiązała się dyskusja między posłem Krzysztofem Mieszkowskim i Elżbietą Kruk, przewodniczącą komisji. Polityk Nowoczesnej chciał odpowiedzi na pytanie, „jaka kwota jest przeznaczona na paski nienawiści w TVP” . Kruk odpowiedziała mu, że nie jest to temat tego spotkania i „komisja przyjęła porządek dzienny posiedzenia” . Wówczas Kamiński zaproponował posłom opozycji opuszczenie posiedzenia.

