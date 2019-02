Kłótnia na komisji o rekompensaty dla TVP. „Wypowiedziom posłów opozycji towarzyszą knajackie szyderstwa”

Przypomnijmy – projekt dotyczący tzw. rekompensaty dla mediów publicznych zakłada, że Telewizja Polska i Polskie Radio otrzymają maksymalnie 1,26 mld złotych z budżetu państwa z tytułu zwolnienia niektórych grup społecznych z opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego w latach 2018-2019. W nowelizacji podano, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma rozdzielić rekompensatę między państwowe podmioty do końca maja 2019 roku. W uzasadnieniu poinformowano, że abonamentu w 2017 roku nie płaciło 3,55 mln osób, z czego 1,7 proc. korzysta tylko z radia. Nieuzyskane wpływy z tego tytułu oszacowano na 956,6 mln zł rocznie.

Posiedzenie komisji

We wtorek 19 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, na którym analizowano zapisy dotyczące tzw. rekompensaty dla mediów publicznych. Iwona Śledzińska-Katarasińska (PO-KO) zwracała uwagę na to, że wątpliwości w sprawie projektu ma Biuro Analiz Sejmowych, które uznało, że dodatkowy zastrzyk środków „może zostać uznany za plan przyznania nowej pomocy, podlegający zgłoszeniu Komisji Europejskiej". Z kolei Michał Kamiński z klubu PSL-UED stwierdził, że należy wstrzymać prace nad projektem do momentu otrzymania opinii Komisji Integracji Europejskiej w tej sprawie.

Wniosek został jednak odrzucony. Elżbieta Kruk z PiS informowała, że BAS rok wcześniej, w przypadku podobnego projektu, nie zgłaszał wątpliwości. „To jest rekompensata za stracone wpływy przewidziane w ustawie, czyli to jest pomoc publiczna przewidziana w prawie” – tłumaczyła posłanka.

Kłótnia na posiedzeniu komisji

W pewnym momencie posłowie opozycji zapytali, jaka suma z planowanych środków, które ma otrzymać TVP, zostanie przeznaczona na „paski nienawiści w TVP Info”. Wówczas doszło do spięcia. Elżbieta Kruk krzyknęła, uspakajając jednego z członków komisji, który prawdopodobnie chciał wziąć udział w dyskusji. – Nie halo! Przepraszam bardzo, komisja przyjęła porządek dzienny posiedzenia, rozpatrujemy projekt ustawy – powiedziała.

Wkrótce głos zabrał Michał Kamiński. – Ja w kwestii formalnej. Wypowiedziom posłów opozycji towarzyszą knajackie szyderstwa ze strony polityków partii rządzącej, a także pani na nas krzyczy. Sugerowałbym kolegom z opozycji, abyśmy opuścili to posiedzenie – powiedział. Następnie wszyscy obecni posłowie z klubu PO-KO, PSL i Nowoczesnej opuścili obrady.

Czytaj także:

Kaczyński złożył zawiadomienie do prokuratury ws. „Wyborczej”. „Jego pogróżki nie robią na nas wrażenia”