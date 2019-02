Scheuring-Wielgus spotkała się z papieżem Franciszkiem. Dała mu raport o przypadkach pedofilii w polskim Kościele

W czwartek w Watykanie rozpocznie się synod dotyczący pedofilii w Kościele. Zakończy się w najbliższą niedzielę – 24 lutego. Podczas wydarzenia Polskę będzie reprezentował abp. Marek Jędraszewski. Do Watykanu pojechała także Joanna Scheuring-Wielgus. W środę 20 lutego 2019 roku posłanka partii Teraz spotkała się z papieżem Franciszkiem po audiencji generalnej w Watykanie. „Udało się! Papież Franciszek spotkał się z nami, wziął raport o polskich biskupach i obiecał, że przeczyta przed synodem!” – napisała w mediach społecznościowych Joanna Scheuring-Wielgus. – Rozmowa trwała kilka minut, przekazaliśmy papieżowi raport o zaniechaniach i braku reakcji polskiego kościoła na przypadki pedofilii wśród księży. Są w nim nazwiska i dowody – przekazała posłanka w rozmowie z Gazetą.pl.

W grudniu 2018 roku Joanna Scheuring-Wielgus w rozmowie z Gazetą.pl stwierdziła, że obecnie trwa proces uświadamiania Polaków w sprawie przypadków pedofilii w Kościele. – Coraz więcej ludzi wie więcej na ten temat i uświadamia sobie to zło – stwierdziła. – Moim celem jest doprowadzenie do dymisji Episkopatu. Wielu biskupów w ostatnich latach ukrywało i przenosiło przestępców z parafii do parafii – dodała. Jako przykład podała episkopat Chile, który po aferze związanej z nadużyciami duchownych wobec dzieci, podał się do dymisji. Posłanka wówczas zapowiedziała, że pojedzie do Watykanu i spotka się z papieżem, by przekazać mu raport na temat pedofilii w Polsce oraz danych dotyczących ukrywania przez biskupów przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich.

