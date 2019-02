Mazurek: Jak zdobędziemy mandat, to będziemy decydować, czy go obejmiemy

– Jako PiS liczymy na zwycięstwo. Kampania przed nami, więc pytania o objęcie mandatu po ewentualnym zwycięstwie są przedwczesne. Jak zdobędziemy mandat, to będziemy decydować, czy będziemy go obejmować – stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami rzecznik klubu PiS Beata Mazurek. – Nie będę odpowiadała na zaczepki opozycji, bo ona nic innego nie potrafi, tylko nieustannie nas krytykować. Jest to zabawne i śmieszne, jak czytałam dzisiaj ich komentarze. Proszę im przypomnieć, kto pierwszy uciekł do tej Brukseli, kto zostawił rząd. Jeśli nie pamiętają, to ja im przypomnę. Był to nikt inny tylko ich lider, Donald Tusk – dodała polityk PiS.

PiS prezentuje listy do PE

Na spotkaniu Komitetu Politycznego PiS pojawili się m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Beata Mazurek oraz Antoni Macierewicz. Po naradzie Krzysztof Sobolewski opublikował na Twitterze listę kandydatów, którzy z ramienia partii rządzącej będą ubiegali się o miejsca w Parlamencie Europejskim. Wśród „jedynek” są m.in. Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Anna Zalewska oraz Joachim Brudziński. W majowych wyborach wystartują także m.in. Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Beata Mazurek i Beata Kempa.

