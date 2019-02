Prezes CPK nagle zrezygnował. Co dalej z megalotniskiem?

Jacek Bartosiak, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny, zrezygnował ze stanowiska 19 lutego 2019 roku. Jak wyjaśniał, podjął tę decyzję z przyczyn osobistych. W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa wkrótce zostanie rozpisany konkurs, który wyłoni jego następcę. Pozostali pracownicy wciąż obejmują swoje funkcje. Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild poinformował, że Jacek Bartosiak wciąż będzie współpracował przy projekcie CPK. Z ustaleń dziennikarzy rp.pl wynika, że zmiany na stanowisku prezesa nie zakłócą przewidzianych prac.

Kim jest Jacek Bartosiak?

Dr Bartosiak to absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Zajmuje się przede wszystkim geostrategią, bezpieczeństwem oraz konfliktami zbrojnymi. W swojej pracy doktorskiej pisał o sytuacji geostrategicznej USA i Chin na zachodnim Pacyfiku.

Plany odnośnie CPK

Nowe lotnisko, usytuowane między Łodzią a Warszawą, ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 000 ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejne 8 lat, czyli do końca 2027 r. Z informacji Kancelarii Premiera wynika, że łączny koszt realizacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego przy założeniu najszerszego zakresu prac zawiera się tym między 30,9 mld zł a 34,9 mld zł.