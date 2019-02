Sąsiedzi Kaczyńskiego skarżą się na policję. „Silnik mają odpalony cały czas”

Sprawą zainteresowała się „Gazeta Wyborcza”. Z doniesień dziennikarzy wynika, że dom Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu jest pilnowany przez całą dobę. W pobliżu posesji stoi zaparkowane auto, w którym siedzi dwóch prywatnych ochroniarzy prezesa PiS. Obok nich parkuje także radiowóz. To właśnie obecność funkcjonariuszy irytuje sąsiadów polityka. – Ich obecność jest o tyle uciążliwa, że stoją z włączonym silnikiem, co daje się nam we znaki – powiedział w rozmowie z „GW” pan Grzegorz mieszkający na ul. Mickiewicza. – Auto stoi pod moim domem. Silnik mają odpalony cały czas. Godzinami. Gdzie możemy to zgłosić? –pyta retorycznie kolejna sąsiadka. Z relacji mieszkańców wynika, że funkcjonariusze czuwają nieopodal domu Kaczyńskiego przez całą dobę, zmieniając się co kilka godzin.

„Policjantów można spotkać w wielu miejscach”

O komentarz w sprawie poproszono rzecznika prasowego stołecznej komendy, Sylwestra Marczaka. Zapytano go o to, dlaczego dom prezesa PiS jest wciąż pilnowany przez policję. – Policjantów można spotkać w wielu miejscach na terenie Warszawy. Dla przykładu może to być zarówno ul. Mickiewicza jak i ul. Czerska (mieści się przy niej redakcja „Wyborczej” – red.). Do głównych zadań służby patrolowej należy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Natomiast zadania policjantom wyznaczane są przez przełożonych jak również nadzorujących służbę – podkreślił Marczak. Rzecznik nie odpowiedział na pytanie, dlaczego w samochodzie policyjnym wciąż jest włączony silnik.

„GW” przypomina, że zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 2 Kodeksu drogowego włączony silnik jest traktowany jako „uciążliwość związaną z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem”, a kierowca za takie wykroczenie może otrzymać mandat w wysokości 300 zł.

