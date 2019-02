Małopolska kurator oświaty atakuje Trzaskowskiego. Zwraca się do Warszawiaków

W poniedziałek 18 lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+. Dotyczy ona między innymi bezpieczeństwa społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transgenderycznych. Poza tym deklaracja odnosi się do spraw takich jak edukacja antydyskryminacyjna czy antyprzemocowa.

W środę 20 lutego do kwestii podpisania deklaracji przez Trzaskowskiego odniosła się na Twitterze kurator oświaty Barbara Nowak. „Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym lgbt jest naprawdę?” – pyta. „CZY WSPOMNIAŁ, ŻE TO PROPAGOWANIE MIĘDZY INNYMI PEDOFILII? Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów. WARSZAWIACY DLACZEGO GODZICIE SIĘ NA KRZYWDZENIE WASZYCH DZIECI?!” – napisała.

To nie pierwszy komentarz Nowak, który budzi kontrowersje. W lutym 2018 roku na jednym z portali społecznościowych napisała, że w Auschwitz powinni pracować tylko polscy przewodniczący z licencja IPN. We wrześniu 2018 roku podczas świętowania 355. bitwy pod Wiedniem w liceum im. Króla Jana III Sobieskiego mówiła do uczniów: „Patron waszej szkoły to wspaniały król, który potrafił obronić całą Europę przed islamem. Musicie brać z niego przykład (...). Życzę wam odwagi w przyznawaniu się do polskości i do Boga (...). Bądźcie wierni Polsce i wierni Bogu” .

