Turysta spadał z Rysów. W sieci zamieścił dramatyczny filmik

Nagranie zamieszczone na YouTube ma już ponad 50 tys. wyświetleń. Nic dziwnego, ponieważ zawarte w nim sceny mogłyby z powodzeniem stanowić kadry filmu o przygodach w górach. Widać na nim mężczyznę, który razem z kolegą schodzi z grani Rysów. Nagle turysta zaczyna spadać, a jego dramatyczne próby hamowania rejestruje zamontowana na głowie kamera. Pod koniec filmiku pojawia się informacja od wspomnianego szczęściarza. „Na szczęście skończyło się na wybitym barku, który wskoczył na swoje miejsce, co umożliwiło samodzielne zejście do schroniska w Morskim Oku. Dziękuję wszystkim turystom, którzy nie byli obojętni i oferowali swoją pomoc” – napisał mężczyzna, który na YouTube posługuje się pseudonimem „Wiking Mountain”.

Błąd techniczny?