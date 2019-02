PSL „trolluje” Roberta Biedronia? „Dopiero rozgrzewka”

Robert Biedroń postanowił skomentować wybór „jedynek” PiS do PE. „Myślałem, że dinozaury wyginęły! PE to nie dom spokojnej starości! Leśne dziadki na płatnych wczasach. Mówię nie! Skończmy z dziadostwem w polskiej polityce” – napisał na Twitterze lider partii Wiosna. Polskie Stronnictwo Ludowe jeszcze tego samego dnia opublikowało materiał w formie GIF-a. Widzimy na nim dwie kobiety, które dla żartu pukają do drzwi, a następnie uciekają za dom. Na drzwiach wejściowych graficy ludowców zamieścili logo partii Wiosna, czyli ugrupowania Roberta Biedronia. „A takiego” – napisano w poście, oznaczając przy tym byłego prezydenta Słupska. „Dopiero rozgrzewka” – dodali administratorzy konta w komentarzach pod GIF-em.

Nie uniknął krytyki

O Robercie Biedroniu napisał dzisiaj nie tylko PSL. „Dinozaury, leśne dziadki, dziadostwo. Naprawdę? To ma być standard debaty publicznej? Konrad Adenauer został kanclerzem w wieku 73 lat. I przyniósł RFN wiosnę, która trwała przez kolejne 14 lat jego życia” – stwierdził we wpisie Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. „Wpis Roberta Biedronia, lidera Wiosny, jest skandaliczny. Dyskurs polityczny nie może mieć charakteru dyskryminacji, w tym wypadku ze względu na wiek. W żadnym innym przypadku również. Z PiS można wygrać innymi metodami, ale przecież to nie Pańska wojna” – czytamy we wpisie opublikowanym na koncie Koalicji Europejskiej.

Byłego prezydenta Słupska skrytykował także Arkadiusz Myrcha. „Jak można mieć tak pogardliwy stosunek do osób starszych? Akurat w polityce ich doświadczenie jest równie istotne co młodość. Od swoich przeciwników w Sejmie parokrotnie słyszałem pod swoim adresem „gówniarzu”. To równie aroganckie, co Pana komentarze” – napisał poseł PO.

