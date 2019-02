Jurek Owsiak zirytowany usługami Poczty Polskiej. „Całą niespodziankę szlag trafił”

Szef WOŚP poskarżył się na swoim profilu na Facebooku na problem z usługami Poczty Polskiej. „Nie po raz pierwszy, ale po raz kolejny swoim brakiem profesjonalizmu zniszczyliście całą przyjemność związaną z wysyłaniem dobrych, miłych, serdecznych wiadomości. Jesteście niepunktualni i wszystko co jest zawarte w Waszej ofercie, nie trzyma się kupy, jest nieprawdą i obietnicą bez pokrycia, za którą, w postaci znaczków, uiszczamy stosowną opłatę” – napisał Owsiak.

Jak się okazuje, chodzi o list z życzeniami walentynkowymi od jego żony Lidii. „List został wysłany z Urzędu Pocztowego oddalonego dokładnie o 723 metry od mojego miejsca zamieszkania. Został nadany w okienku i przyjęty przez Waszą instytucję 11 lutego 2019 roku. Na kopercie naklejona została naklejka z napisem priorytet. Było zapewnienie, że list zostanie dostarczony na pewno 14 lutego. List został dostarczony do skrzynki 19 lutego. 8 dni potrzebował na pokonanie trasy niecałego kilometra. Z napisem, który wymaga od tej usługi około 24 godzin. Całą niespodziankę szlag trafił, ale jak powiedziałem wcześniej, jesteście w tym mistrzami” – podkreślił szef WOŚP.

W dalszej części wpisu Owsiak zaznaczył, że nie był to pierwszy tego typu przypadek. „Kilka lat temu podobne przesyłki w obrębie tej samej dzielnicy wędrowały ponad tydzień. Składałem nawet stosowne zażalenia do waszej instytucji i odpisywaliście mi, że kłopoty kadrowe. Pomny tego doświadczenia od tamtego czasu wysyłam życzenia 2 tygodnie wcześniej. I jest to metoda, ale tak być nie powinno (...) Nie oczekuję od Państwa żadnej odpowiedzi, chciałem tylko podzielić się swoim ogromnym żalem w stosunku do instytucji, która także ma w swojej historii dla nas, a dla mnie w szczególności, niezwykle piękne i bardzo wzruszające chwile wspólnego grania, kiedy mogliśmy dzielić się przepięknymi, kolorowymi znaczkami, które potrafiły rozweselić każdą kopertę wędrując nie tylko po Polsce, ale i po całym świecie, mówiąc o wspaniałym działaniu jakim jest nasz Finał” – dodał szef WOŚP..

„Nie chciałbym tak kończyć tego listu, mimo wszystko chciałbym wysłać coś kolorowego i miłego, więc wysyłam Wam nasze życzenia, aby Poczta Polska wróciła do swoich korzeni instytucji punktualnej i rzetelnej. List ten zapakuję do koperty, wyślę go pocztą. Może kiedyś dojdzie, ale bardziej liczę na tę treść internetową” – podsumował Owsiak.

