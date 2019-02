Doradca Wałęsy zapowiada działania prawne po materiale „Wiadomości”

Kilka dni temu w „Wiadomościach” w TVP wyemitowano materiał dotyczący Lecha Wałęsy. Jego autor Maciej Sawicki skupił się na działaniach prawnych, jakie były prezydent zapowiedział wobec kilkunastu osób, które nazwały go w przestrzeni publicznej TW Bolkiem. Chodzi m.in. o polityków Dominika Tarczyńskiego, Adama Bielana, Patryka Jakiego, Janusza Korwina-Mikkego, doradcę prezydenta prof. Andrzeja Zybertowicza czy dziennikarza Samuela Pereirę. Wałęsa domaga się przeprosin oraz wpłaty 10 tysięcy złotych na konto WOŚP.

W materiale „Wiadomości” wypowiadało się kilka osób, m.in. Adrian Stankowski, dziennikarz związany z „Gazetą Polską” – Lech Wałęsa zachowuje się w sposób, w jaki go szkolono. To jest element wyszkolenia tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, żeby zaprzeczać za wszelką cenę – skomentował publicysta.

Doradca byłego prezydenta Mirosław Szczerba poinformował, że sprawa trafiła do prawników, ponieważ w materiale naruszono dobra osobiste Lecha Wałęsy. – Współpracownik prezydenta Wałęsy próbuje zastraszyć i zakneblować dziennikarzy TVP. Będziemy nadal przedstawiać widzom materiały z teczek TW Bolka zebrane w IPN. Wolność słowa to fundament demokracji – odpowiedział Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczerba dodał, że „nikt nie broni prezentowania materiałów z teczek, jednak nie mają one nic wspólnego z Lechem Wałęsą, ponieważ jest tylko prawomocny wyrok Sądu Lustracyjnego, a reszta to opinie biegłych bądź orzeczenia IPN które nie są wyrokami”.

