Georgette Mosbacher: Uważam, że relacje między Polską, a Izraelem są dziś naprawdę dobre

W programie Wirtualnej Polski „Racja Stanu” Michał Kobosko przytoczył opinie osób, które uważają, że „Polska nie skorzystała na konferencji bliskowschodniej”. Do tych słów odniosła się ambasador Mosbacher. – Muszę przyznać, że szokuje mnie taka ocena konferencji warszawskiej, że są w Polsce ludzie, którzy tak myślą. Każdy, kto uczestniczył w tej konferencji musi uznać, że była rodzajem fenomenu. Zacznijmy od tego, że uczestniczyło w niej 70 krajów. 70 krajów przysłało do Warszawy swoich ministrów lub wysokich rangą urzędników rządowych. Przyjechali, by wspólnie przeanalizować problemy dotyczące Bliskiego Wschodu – powiedziała ambasador USA w programie Wirtualnej Polski. – W trakcie konferencji podpisaliśmy wielki kontrakt na dostarczenie Polsce systemu artylerii rakietowej HIMARS – dodała Mosbacher.

Wizy dla Polaków

Kobosko zapytał, dlaczego Polacy wciąż potrzebują wiz wjazdowych do USA, skoro są istotnym partnerem Stanów Zjednoczonych. Mosbacher powiedziała, że „podtrzymuje deklarację, że to się wkrótce zmieni”. – Włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego to naprawdę jeden z moich głównych celów. Oczywiście decyzja ustawowa należy ostatecznie do Kongresu USA, ale my robimy wiele w tym celu. Wiele robi również polski rząd, który pracuje nad spełnieniem przez Polskę kryteriów wejścia do programu ruchu bezwizowego – stwierdziła. – Prace toczą się zgodnie z planem – dodała Mosbacher.

Relacje na linii Polska-Izrael

Ambasador w programie „Racja Stanu” oceniła także relacje między Polską, a Izraelem. Odniosła się do wypowiedzi Israel’a Katz’a, który stwierdził, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. – Mamy do czynienia z wypowiedzią jednej osoby, która pozwoliła sobie na niezwykle obraźliwy komentarz wobec Polski. Mówię oczywiście o osobie pełniącej obowiązki ministra spraw zagranicznych Izraela – powiedziała. – Polskę, USA i Izrael wiążą bardzo silne więzi. Tej przyjaźni nie zagrozi całkowicie błędna ocena faktów wygłoszona przez jednego ministra. Nie widzę żadnego powodu, by ten kryzys dalej eskalował – dodała Mosbacher. – Napisałam na Twitterze to, co czuję w tej sprawie. Powtórzę – nie możemy przykładać jakiejkolwiek wagi do tej szkalującej wypowiedzi. (...) Uważam, że relacje między Polską, a Izraelem są dziś naprawdę dobre, a taka wypowiedź ma wyłącznie charakter jednostkowy – skomentowała w programie „Racja Stanu”.

