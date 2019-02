Tomasz Zimoch wygrał proces z Polskim Radiem. „Duża satysfakcja”

Tomasz Zimoch był związany z Polskim Radiem od początku lat 80. Relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe: 11 igrzysk olimpijskich, a także finały piłkarskich mistrzostw świata i Europy. W 2016 roku rozwiązał umowę z rozgłośnią z winy pracodawcy. Był to efekt publikacji wywiadu z nim w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, po którym dziennikarz został bezterminowo zawieszony w obowiązkach służbowych. Wykluczono go także z z grupy dziennikarzy, którzy mieli relacjonować Euro 2016 i igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. - To jest gorzej niż w stanie wojennym, gorzej niż za komuny. To jest poniżanie dziennikarzy, wydawców. Ludzie są upokorzeni, zmęczeni - mówił Zimoch w wywiadzie. Dziennikarz skrytykował także działania rządu wobec Trybunału Konstytucyjnego.

Zimoch twierdził, że Polskie Radio „naruszyło obowiązek zapewnienia mu realnej możliwości wykonywania pracy oraz szykanowało go w publicznych wypowiedziach, a zastosowane wobec niego środki stanowiły nieuzasadnione i nieproporcjonalne represje”. Rozgłośnia pozwała dziennikarza i domagała się 30 tys. złotych odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W odpowiedzi Zimoch skierował pozew wzajemny.

W lipcu 2018 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Żoliborz oddalił powództwo Polskiego Radia. W uzasadnieniu podkreślono, że zawieszenie Tomasza Zimocha nie miało podstaw prawnych i dlatego rozwiązanie przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy było uzasadnione. Rozgłośnia złożyła odwołanie. W czwartek 21 lutego Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok sądu niższej instancji. Oznacza to, że dziennikarz prawomocnie wygrał z Polskim Radiem. „Satysfakcja. I to duża” – skomentował Zimoch na Twitterze.

