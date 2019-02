Zarzuty za przewrócenie pomnika ks. Jankowskiego. Zatrzymani nie przyznają się do winy

Informację o postawieniu zarzutów przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Za znieważenie pomnika grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna. Zniszczenie mienia jest zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Zatrzymani nie przyznają się do winy. Odmówili też składania wyjaśnień i nie odpowiadają na pytania.

Tymczasem przedstawiciele społecznego komitetu nie chcą zdradzić swoich planów co do losów pomnika. – Dzisiaj ten pomnik wycofałem. Nie będziemy tutaj prowadzić awantur. Zrobimy to po konsultacjach – przekazał Roman Kuzimski z gdańskiej „Solidarności” . – Urząd miejski nie wyraził zgody, twierdząc, że powinniśmy mieć zgodę. To jest dla nas zupełnie niezrozumiałe. Nie potrzebujemy takiej zgody, bo my nie stawiamy nowego pomnika, on był tylko w renowacji. Wystarczyło tylko go przejrzeć, zobaczyć, jakie są uszkodzenia, oszacować straty i postawić go z powrotem – dodał.

Przewrócenie pomnika

Od czasu publikacji „Dużego Formatu”, w której padły oskarżenia o pedofilię pod adresem zmarłego w 2010 roku ks. Henryka Jankowskiego, jego pomnik w Gdańsku wzbudza wiele kontrowersji. Tomasz Sekielski przekazał, że w nocy ze środy na czwartek 21 lutego rzeźba została przewrócona. Na opublikowanych przez dziennikarza zdjęciach widać, że osoby, które tego dokonały, ułożyły na pomniku białą komżę, a w dłoń włożyli dziecięcą bieliznę. Rzeźba została ułożona na przygotowanych wcześniej oponach.