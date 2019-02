Prowadził pod wpływem alkoholu. Towar z bagażnika pogrążył go jeszcze bardziej

Do zdarzenia doszło około godziny 2 nad ranem w piątek w miejscowości Wilków. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki opel. Okazało się, że to 39-letni mieszkaniec gminy Wilków. W pojeździe przebywało troje pasażerów w wieku 17, 42 oraz 48 lat. Podczas przeprowadzonej kontroli policjanci wyczuli od kierującego woń alkoholu. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że mężczyzna kierował samochodem mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo podczas kontroli jego pojazdu policjanci znaleźli 5 worków z sieciami służącymi do nielegalnego połowu ryb, złowione w ten sposób ryby oraz podbierak z zasilaniem elektrycznym.

W rozmowie z policjantami mężczyźni przyznali, że dokonywali nielegalnego połowu ryb na rzece Cholewiance. Policjanci podczas przeszukania w miejscu zamieszkania 39-latka odnaleźli dodatkowo dwie sieci rybackie, wiatrówkę noszącą ślady przerobienia oraz 56 sztuk amunicji do kbks, 3 sztuki amunicji myśliwskiej oraz 2 sztuki amunicji ostrej.

Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani i umieszczeni w policyjnym areszcie. Usłyszą zarzuty z ustawy „o rybactwie śródlądowym” natomiast kierujący odpowie dodatkowo za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadanie amunicji bez wymaganego zezwolenia