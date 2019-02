Zofia Klepacka o „promocji środowisk LGBT”: Będę bronić tradycyjnej Polski

Windsurferka Zofia Klepacka, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie, za pośrednictwem mediów społecznościowych wyraziła swoją opinię w sprawie niedawno podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+. „Mówię kategoryczne NIE dla promocji środowisk LGBT i będę bronić tradycyjnej Polski. Czy mój dziadek walczył o taką Warszawę w Powstaniu? Nie wydaje mi się… Panie Prezydencie, może się Pan lepiej weźmie za sport w Warszawie, który kuleje?" — napisała Klepacka.

Co ciekawe, Facebook usunął post polskiej windsurferki. Jego screen opublikowała na Twitterze pisarka i psycholożka Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. „Przed chwilą po raz kolejny FB usunął mój post. Pamiętajcie jedno!!! Dobro ze złem zawsze zwycięży!!! Na pohybel”.. – napisała Zofia Klepacka. Pod tym postem pojawiło się ponad 100 komentarzy. Opinie internautów były podzielone. „Szacunek Pani Zofio. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby publicznie przeciwstawić się obłędnej poprawności politycznej. Wystarczy spojrzeć, jaki hejt się teraz wylewa na Panią za te kilka słów prawdy”, „Pani Zofio popieram w 100%” – pisali użytkownicy mediów społecznościowych. „Czy ktoś hakuje twój profil? Nie wierzę w to, co czytam... Tyle nienawiści i złych słów”, „Współczuję tak wąskiego toku myślenia, tak ubogiego zasobu wiedzy” – dodawali inni.

Deklaracja LGBT+

W poniedziałek 18 lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację LGBT+. Dotyczy ona między innymi bezpieczeństwa społeczności lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transgenderycznych. Poza tym deklaracja odnosi się do spraw takich jak edukacja antydyskryminacyjna czy antyprzemocowa. „W ducha Warszawy od zawsze wpisana jest różnorodność i tolerancja. Podpisując warszawską deklarację LGBT+ chcę tę tradycję kontynuować. Obiecywałem #WarszawaDlaWszystkich i słowa dotrzymuję” – informował na Twitterzeprezydent miasta Rafał Trzaskowski.