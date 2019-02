Tomasz Poręba: Trudno mi wskazać bardziej proeuropejską partię niż PiS

Europoseł Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego PiS w wyborach do PE, w programie „Wydarzenia i Opinie" ocenił ostatnie działania opozycji, która jednoczy się pod sztandarem Koalicji Europejskiej. – Co z tego, że połączono w jeden byt Koalicji Europejskiej kilka partii politycznych, skoro ich programy nijak się nie mają do wspólnej propozycji dla Polski i Polaków? – powiedział Poręba. Polityk skomentował również deklaracje opozycji, która podkreśla, że wszystkie podmioty zrzeszające się w Koalicję Europejską łączy proeuropejskość. – Trudno mi wskazać bardziej racjonalnie proeuropejską partię niż Prawo i Sprawiedliwość – stwierdził.

Konwencja PiS-u

O godzinie 11.00 rozpocznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z zapowiedziami podczas wydarzenia politycy podsumują ostatnie lata, a także zaprezentują cele na przyszłość. – „Polska sercem Europy” – to jest nasze hasło. Chcemy być takim bijącym sercem Europy, w której dużo się dzieje – powiedział na antenie Polsat News Tomasz Poręba, zapowiadając dzisiejszą konwencję partii.

Czytaj także:

Andrzej Duda o współpracy Polski, Litwy i Ukrainy: Jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem