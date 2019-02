Schetyna komentuje konwencję PiS-u: Prezes Kaczyński po 3 latach przyznał mi rację

Grzegorz Schetyna na Twitterze skomentował zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, dotyczące rozszerzenia programu 500+. „Prezes Kaczyński po 3 latach przyznał mi rację w sprawie 500 zł na pierwsze dziecko” – napisał w mediach społecznościowych. Schetyna dodał, że czeka, aż prezes PiS-u „przyzna, że trzeba zbadać tak zwane „taśmy Kaczyńskiego” i „afery PiS, a także, że należy skończyć z odcinaniem Polski od Europy”.

Zmiany w programie 500+

O wprowadzeniu zmian w programie 500+ poinformował Jarosław Kaczyński na sobotniej konwencji partyjnej. – Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa – przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który ma pusty portfel wolny nie jest. Uwzględniając realia, my te kieszenie wypełniamy – powiedział Jarosław Kaczyński. Partia, poza zapowiedziami nowych postulatów, takich jak przywrócenie połączeń PKS i trzynasta emerytura, przedstawiła także terminy realizacji tych planów.

Rozszerzenie programu 500 plus tak, by świadczenie otrzymywały także rodziny z jednym dzieckiem, planowane jest już od 1 lipca 2019 roku. Przypomnijmy, że w formie wprowadzonej po wyborach w 2015 roku, program Rodzina 500+ skierowany był do rodzin z minimum dwójką dzieci.