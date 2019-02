Wypadek na A18. Amerykańscy żołnierze zostali ranni

W niedzielę 24 lutego 2019 roku w miejscowości Trzebień na trasie A18 na Dolnym Śląsku doszło do wypadku. Bus, którym przemieszczali się amerykańscy żołnierze, niespodziewanie zjechał do rowu, a następnie przewrócił się na dach. Jak informuje RMF 24, w wyniku zdarzenia zostało rannych siedmiu amerykańskich żołnierzy. Sześć osób trafiło do szpitali w Bolesławcu, Żarach i Legnicy. W placówkach żołnierze zostaną poddani specjalistycznym badaniom.

Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się żandarmeria wojskowa. Śledczy będą ustalali, dlaczego bus, w którym znajdowali się amerykańscy żołnierze nagle zmienił właściwy tor jazdy

