W poniedziałek dodatnia temperatura w całym kraju. Pod koniec tygodnia powrócą opady

W poniedziałek na niebie pojawi się zachmurzenie zmienne. Termometry pokażą maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wtorek również okaże się pochmurny – zachmurzenie będzie zmienne lub duże. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany, a okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Środa będzie na ogół pogodna. Na termometrach zobaczmy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu.

W czwartek aura okaże się pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek na niebie możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Pojawią się opady deszczu, a na Podlasiu także śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Jego porywy mogą okresami rozpędzać się do 40-70 km/h.

Czytaj także:

Instagram kontra rzeczywistość. Dietetyczka odkrywa karty