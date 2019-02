Współpracowali z grupą „Bukaciaka”. Kolejne zatrzymania handlarzy narkotyków

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze CBŚP, którzy doprowadzili do aresztu 12 mężczyzn podejrzanych o wprowadzanie do obrotu ogromnych ilości narkotyków. Śledczy ustalili, że zatrzymani prowadzili interesy z grupą „Bukaciaka”, czyli organizacją przestępczą, której przypisuje się „zbrojny” charakter. Grupa działa na tyle prężnie, że do tej pory zarzuty postawiono już około 200 osobom, a większość z nich tymczasowo trafiła do aresztu.

Narkotyki w mieszkaniu

Podczas ostatnich zatrzymań śledczy przeprowadzili akcję we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Krakowie. Podczas przeszukań znaleziono niemal trzy kilogramy narkotyków, w tym marihuanę, kokainę, amfetaminę czy tabletki ecstasy. Zabezpieczono również papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani w latach 2012-2017 na terenie woj. dolnośląskiego, mogli wprowadzać do obrotu ogromne ilości marihuany, kokainy, ecstasy oraz MDMA. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora wobec ośmiu podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe i dozory.

