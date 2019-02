Pawłowicz krytykuje promowanie „kiełków i serków tofu”. „Tylko PiS popiera produkcję mięsa i wędlin”

„Jest decyzja! Rada Naczelna PSL 86 do 8 za koalicją na wybory do Parlamentu Europejskiego” – poinformowało w sobotę Polskie Stronnictwo Ludowe w mediach społecznościowych. „Wspólnie budujemy Koalicję Europejską, by skutecznie zadbać o interesy Polaków w Europie” – zdjęcia z takim podpisem opublikowali na Twitterze posłowie należący do Polskiego Stronnictwa Ludowego, między innymi Piotr Zgorzelski, Dariusz Klimczak oraz Krzysztof Hetman. Decyzję ludowców skomentowała w poniedziałek Krystyna Pawłowicz.

Posłanka w poście opublikowanym na Twitterze zwróciła się do rolników. „Przecież ci nowi sojusznicy PSL-u, który was zdradził i przeszedł dla stołków na ich stronę, promują jedzenie korzonków, kiełków, serków tofu, kotletów sojowych i podobnych smacznych wynalazków” – napisała Pawłowicz. „Tylko PiS popiera produkcję tradycyjnej polskiej żywności – mięsa i wędlin” – podsumowała.

Kto jeszcze na listach Koalicji Europejskiej?

W piątek 22 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie zarządu Nowoczesnej. Po jego zakończeniu, na konferencji prasowej liderka ugrupowania Katarzyna Lubnauer ogłosiła decyzję dot. startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Dzisiaj na zebraniu zarządu Nowoczesnej zadecydowaliśmy, że Nowoczesna będzie współtworzyć projekt Koalicji Europejskiej, koalicji sił prodemokratycznych, które chcą wspólnie wystartować do wyborów do PE, po to, żeby głos Polski w UE był szczególnie mocno słyszalny – powiedziała liderka Nowoczesnej.

SLD dołączyło do Koalicji Europejskiej w sobotę 16 lutego. Dzień później taką decyzję podjęli Zieloni. O starcie w wyborach w ramach Koalicji Europejskiej informował także Ryszard Petru, przewodniczący partii Teraz!.

