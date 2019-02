Prezydium Sejmu obniżyło uposażenie Sławomira Nitrasa. „Bezprawie typowe dla PiS”

Poseł PO poinformował za pośrednictwem Twittera, że jego poselskie uposażenie zostało po raz kolejny obniżone. Sławomir Nitras zamieścił wydruk ze swojego konta, na którym widnieje przelew od Kancelarii Sejmu z 25 lutego 2019 roku na kwotę 2743,26 zł. Polityk twierdzi, że podczas głosowania w tej sprawie trzech członków Prezydium Sejmu było za jego ukaraniem: marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałkowie Beata Mazurek i Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnego zdania mieli być Beata Dolniak z Nowoczesnej, Małgorzata Kidawa-Błońska z PO oraz Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz'15. Zdaniem Nitrasa po ogłoszeniu wyników głosowania Kuchciński miał stwierdzić, że w tej sytuacji jego głos przesądza.

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Już we wrześniu ubiegłego roku wynagrodzenie posła PO zostało zmniejszone. Kara dotyczyła wówczas wystąpienia posła podczas posiedzenia 4 października. Podczas przemówienia wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, w pewnym momencie - jak wynika ze stenogramu obrad - Nitras krzyknął do niego z sali sejmowej: Siadaj, dziadowski marszałku!.

Czytaj także:

Patryk Jaki przeprosił Roberta Kropiwnickiego. Wiceminister twierdził, że poseł PO prowadzi agencję towarzyską