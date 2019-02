PiS proponuje 500 plus na każde dziecko i „trzynastkę dla emerytów”. Biedroń: To nie są najważniejsze problemy

– PiS w trakcie sobotniej konwencji nie odniósł się do najważniejszych problemów Polek i Polaków – stwierdził Robert Biedroń. Zdaniem lidera partii Wiosna do tych najistotniejszych kwestii należy zaliczyć między innymi: niewydolność służby zdrowia, brak mieszkań i niskie wynagrodzenia w wielu sektorach.

Robert Biedroń krytycznie patrzy na propozycję PiS dla emerytów. Przypomnijmy, Jarosław Kaczyński na konwencji swojego ugrupowania mówił o „trzynastce” w kwocie 1100 złotych, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi. – Seniorzy umieją liczyć – widzą, że to 3 złote dziennie, a po opodatkowaniu jeszcze mniej – skomentował tę kwestię Robert Biedroń. Lider Wiosny stwierdził także, że „propozycje PiS nie rozwiązują systemowo kwestii godnego życia” osób starszych. Jak zatem sytuację seniorów zamierza poprawić partia Roberta Biedronia? Z informacji Radia Zet wynika, że polityk osobom starszym chce zagwarantować „1600 złotych emerytury minimalnej plus wypracowane składki – na stałe, a nie jednorazowo przed wyborami, i to co miesiąc”.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości

– Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa – przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który ma pusty portfel wolny nie jest – powiedział Jarosław Kaczyński, który jako pierwszy przemawiał na sobotniej konwencji PiS. Partia, poza zapowiedziami nowych postulatów, przedstawiła także terminy realizacji tych planów. Prezes PiS-u mówił także o „pomocy dla ludzi młodych, którzy nie ukończyli 26 roku życia”. „PIT 37 – 0% dla młodych do 26 roku. To taryfa ulgowa dla wszystkich młodych ludzi na kilka pierwszych lat dorosłego życia" – napisało Prawo i Sprawiedliwość na Twitterze.