500+ także na pierwsze dziecko. Minister Rafalska ujawnia koszty

– Koszt wprowadzenia programu będzie kosztował w tym półroczu ok. 10 mld zł, w skali roku będzie to zwiększenie wydatków na ten program o kolejne 10 mld zł, czyli koszt większy o ok. 20 mld zł, a więc 40 mld zł w sumie plus koszt obsługi programu – taki będzie koszt tego programu – powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Telewizji Gorzów „Teletop” .

Podkreśliła, że „poza celami społecznymi program będzie miał wpływ na wzrost gospodarczy”. – Znaczna część tych pieniędzy wróci też do budżetu państwa w postaci podatku VAT. Pamiętajmy, że jest też koło zamachowe polskiej gospodarki, budżety samorządów zwiększą się, co ma też wpływ na ich zdolności kredytowe, pobudzą nam się rynki lokalne, szansa na rozwój kolejnych usług – to jest po prostu pieniądz w obrocie, ale adresowany do milionów polskich rodzin. Bo polskich dzieci, które skorzysta z tego świadczenia może być ok. 7 mln – oceniła Rafalska.

Dodała, że „trzeba mieć tę pewną wiedzę na temat finansów publicznych i jesteśmy dziś w zupełnie innym miejscu niż wtedy, gdy wprowadzaliśmy ten program w 2016 roku. Więc możemy powiedzieć, że jest zagwarantowane finansowanie na pierwsze dziecko” .

W ubiegłą sobotę, rozpoczynając kampanię wyborczą przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i krajowego, prezes Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Kaczyński przedstawił nowy program partii. Obejmuje on rozszerzeniu programu Rodzina 500+ także dla pierwszego dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, „13-tkę” dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami.