Rekonstrukcja rządu w maju? „SE” przedstawia listę nazwisk

W maju 2019 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z nieoficjalnych ustaleń „Super Expressu” wynika, że tuż po ich przeprowadzeniu, zajdą zmiany w rządzie. Obecny szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk ma zastąpić na stanowisku ministra obrony narodowej – Mariusza Błaszczaka. Z kolei, jeżeli Joachim Brudziński zdobędzie mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to jego miejsce na stanowisku szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma przejąć Mariusz Błaszczak. Ten scenariusz powyborczy przedstawił „Super Express”, powołując się na informacje polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Z ustaleń dziennikarzy dziennika wynika również, że Antoni Macierewicz nie powróci do Ministerstwa Obrony Narodowej. – Nawet jeśli jego były współpracownik, Bartłomiej M. wyszedłby z aresztu, i tak Macierewicza nikt by nie wpuścił do rządu. Mielibyśmy zbyt dużo do stracenia gdybyśmy się na to zgodzili, choć dochodzą do nas słuchy, że Antoni bardzo chciałby wrócić – powiedział anonimowy informator „Super Expressu”. Po wyborach do parlamentu przewidywane jest wprowadzenie jeszcze jednej zmiany w rządzie. Annę Zalewską na stanowisku minister edukacji może zastąpić Marzena Machałek lub prof. Andrzej Waśko, który jest doradcą prezydenta do spraw wdrażania reformy oświatowej.