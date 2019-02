Lider Bayer Full odchodzi z PSL. Jaki jest powód?

Sławomir Świerzyński jest znany szerszej publiczności przede wszystkim jako muzyk disco polo i lider zespołu Bayer Full. Od lat jest także członkiem zarządu PSL w powiecie płockim i szefem struktur w gminie Łąck. „Nowe PSL zapomniało że w opozycji nie ma koalicji. Nie wyobrażam sobie głosować na LGBT i lewicę. PSL straciło szansę bycia centroprawicą taką jak za Witosa. Partia której hymnem jest »Rota«, idzie razem z aborcjonistami, lewakami i komunistami, będzie razem z nimi walczyć z kościołem, religią w szkołach i sprowadzać uchodźców. Zapowiada się ciekawy rok” – stwierdził Świerzyński na swoim profilu na Twitterze. W rozmowie z portalem Wirtualna Polska muzyk potwierdził, że w czwartek odda partyjną legitymację.

Co na to lider PSL?

– Spotykamy się, jak jestem na ziemi płockiej. On jest prezesem powiatowym. Chciałbym, żeby w jego gminie były lepsze wyniki, bo nie udało im się wygrać wyborów na wójta, wprowadzili niezbyt dużą reprezentację do Rady Gminy. Rozumiem, że to były trudne wybory i nie będę teraz mu dokuczał – powiedział lider Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

PSL dołącza do Koalicji Europejskiej

W sobotę 23 lutego 2019 roku Rada Naczelna PSL podjęła decyzję w sprawie dołączenia do Koalicji Europejskiej. Za było 86 osób, osiem głosowało przeciw. "Jest decyzja! Rada Naczelna PSL 86 do 8 za koalicją na wybory do Parlamentu Europejskiego” – poinformowało Polskie Stronnictwo Ludowe w mediach społecznościowych. „Wspólnie budujemy Koalicję Europejską, by skutecznie zadbać o interesy Polaków w Europie” – zdjęcia z takim podpisem opublikowali na Twitterze posłowie należący do Polskiego Stronnictwa Ludowego, między innymi Piotr Zgorzelski, Dariusz Klimczak oraz Krzysztof Hetman.

