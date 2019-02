Anna Zalewska wystartuje w wyborach do PE. Nazwisko możliwego zastępcy zaskakuje

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że w przypadku zdobycia przez Beatę Szydło mandatu europosłanki, sprawowany obecnie przez byłą premier urząd wiceministra ds. społecznych mógłby zostać zlikwidowany. – To jedna z opcji, choć jest grupa osób, które ze względów prestiżowych chciałyby objąć tę schedę po pani premier – powiedział rozmówca dziennika. Duże zmiany mogą objąć także resort edukacji. Annę Zalewską po ewentualnym sukcesie w wyborach do PE mógłby bowiem zastąpić Jarosław Zieliński. Polityk ten jest obecnie wiceszefem MSWiA, a w przeszłości był wiceministrem edukacji narodowej w rządzie PiS oraz kuratorem oświaty w latach 90.

Szykuje się duża rekonstrukcja rządu?

To nie koniec możliwych zmian w rządzie. Z nieoficjalnych ustaleń „Super Expressu” wynika, że po eurowyborach obecny szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk ma zastąpić na stanowisku ministra obrony narodowej – Mariusza Błaszczaka. Z kolei, jeżeli Joachim Brudziński zdobędzie mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to jego miejsce na stanowisku szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma przejąć Mariusz Błaszczak. Ten scenariusz powyborczy przedstawił „Super Express”, powołując się na informacje polityków Prawa i Sprawiedliwości. Z ustaleń dziennikarzy dziennika wynika również, że Antoni Macierewicz nie powróci do Ministerstwa Obrony Narodowej.

