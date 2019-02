Wałęsa żartobliwie o żonie: Ona się do PiS-u mi zapisze. Dlatego wciąż chowam długopisy

Podczas jednego ze spotkań ze swoimi sympatykami Lech Wałęsa postanowił udzielić kilku rad obecnej opozycji. W opinii byłego prezydenta politycy powinni zjednoczyć się, aby razem odsunąć od władzy tych, którzy dzisiaj szkodzą Polsce. W opinii polityka masy uwierzą w populizm i demagogię. W trakcie swojego przemówienia Lech Wałęsa nawiązał m.in. do programów rządu Prawa i Sprawiedliwości m.in. 500 plus czy tzw. matczynej emerytury.

– Masy mówią tak: Ten Wałęsa ładnie mówi, PO ładnie mówiło, ale oni nic nie dali, a ci nam dali 500. A teraz ja mam dodatkowy kłopot. Bo teraz mówią, że za cztery dzieci będą dawać renty tym kobietom, a moja ma osiem – powiedział. Na te słowa zgromadzona publiczność zareagowała śmiechem. Były prezydent stwierdził wówczas, że oferta PiS może skusić jego własną żonę. – W tej sytuacji żona powie do mnie: Ty to nie dałeś, a oni dali. I ona się do PiS-u mi zapisze. Dlatego wciąż podpatruję żonę, chowam długopisy – kontynuował były prezydent.

Program Mama 4 plus

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała jak wysokie będzie świadczenie dla kobiet, które wychowywały co najmniej 4 dzieci, a nie wypracowały wymaganego do minimalnej emerytury stażu pracy. – Świadczenie „Mama 4+" wynosić będzie tyle, ile minimalna emerytura. Jeśli osoby pobierają emeryturę niższą niż minimalna emerytura, to świadczenie „Mama 4+” będzie wyrównaniem do tej kwoty – powiedziała minister. Szacuje się, że ok. 65 tys. kobiet, które nie mają prawa do emerytury lub renty otrzyma rodzicielskie świadczenie „Mama 4+" uzupełniające w wysokości najniższej emerytury, podała Kancelaria Premiera. Resort pracy szacował wcześniej koszt programu świadczeń Mama 4+ na 900 mln złotych rocznie.