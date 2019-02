Zmiana w resorcie przedsiębiorczości i technologii. Premier powołał nowego wiceministra

Marek Niedużak, który dotychczas sprawował funkcję dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, został w środę powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko wiceministra we wspomnianym resorcie. Tym samym zastąpi on Mariusza Haładyja, który funkcję podsekretarza stanu sprawował od stycznia 2018 roku, a który na początku lutego został prezesem Prokuratorii Generalnej.

Kim jest Marek Niedużak?

Marek Niedużak urodził się w 1981 roku w Opolu. Jest doktorem nauk prawnych i adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym i gospodarczym. Ukończył Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Cambridge. Od 2016 roku piastował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Rozwoju, a następnie, od 2017 roku dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego Ministerstwa Rozwoju. Od 2018 roku był dyrektorem Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Odpowiadał m.in. za przygotowanie tzw. Pakietu MŚP oraz projektu ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi kancelariami prawnymi, m.in. Salans (obecnie Dentons) oraz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Prowadząc indywidualną praktykę adwokacką, współpracował m.in. z Biurem Analiz Sejmowych czy Polityką Insight. Wykładał w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i prowadził zajęcia z prawa gospodarczego w ramach aplikacji adwokackiej przy Izbie Warszawskiej.

Do dnia powołania na wiceministra przedsiębiorczości i technologii był przewodniczącym rady nadzorczej PAIH oraz sekretarzem rady nadzorczej ARP. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie Fundacji im. Abrahama Jakuba Sterna. Działał w zarządzie Fundacji Adwokatury Polskiej. Jest fellowem Polskiego Instytutu Ekonomicznego.