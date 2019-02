Już jutro Tłusty Czwartek. Katarzyna Lubnauer podaje przepis na faworki

Już jutro Tłusty Czwartek, który jest jednym z ulubionych świąt Polaków. To dzień, w którym większość z nas nie patrzy na kaloryczność pączków i faworków, tylko cieszy się ich smakiem. W „Porannej rozmowie” RMF FM Katarzyna Lubnauer podała przepis na udane faworki. – Dwie szklanki mąki, cztery żółtka, odrobina soli, dwie-trzy łyżki śmietany, łyżka spirytusu – wymieniła składniki przewodnicząca Nowoczesnej. – Jak to ciasto jest mocno ugniecione, to potem 250 razy trzeba je składając uderzać – uderzać o stół. Chodzi o to, że w ten sposób ono jest napowietrzone w środku – dodała.

Katarzyna Lubnauer zaznaczyła, że ciasto należy „bardzo cieniutko rozwałkować”. – Tniemy na paski. Każdy pasek długości 10-15cm w środku nacinamy, bo przekładamy przez ten środek jeden koniec – opisywała kolejny etap przygotowań przewodnicząca Nowoczesnej w „Porannej rozmowie” RMF FM. Katarzyna Lubnauer podała, że faworki należy wrzucać na mocno rozgrzany smalec. Gdy się zrumienią, trzeba wyjąć je łyżką cedzakową i położyć na ręczniku papierowym, by pozbyły się nadmiaru tłuszczu. Potem należy oprószyć faworki cukrem pudrem.

Zaskakujące jest to, co po przygotowaniu faworków, należy z nimi zrobić zdaniem przewodniczącej Nowoczesnej. – Odmawiamy sobie jedzenia, żeby nie być grubymi – powiedziała Katarzyna Lubnauer. Wypróbujecie ten przepis?

