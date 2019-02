Kasia Tusk opowiada o macierzyństwie. „Świeżo upieczone mamy pewnie zrozumieją…”

W niedzielę 3 lutego córka szefa Rady Europejskiej zamieściła na swoim blogu „Make Life Easier” wpis, w którym potwierdziła narodziny swojego pierwszego dziecka. „Wybitnie krótki i jednocześnie cudowny – taki był spacer, na który wybraliśmy się w ostatnim tygodniu. Portos szalał z radości, że w końcu wyszliśmy na zewnątrz wszyscy razem. Mróz nie zdążył nawet uszczypnąć nas w nos, bo tak szybko schowaliśmy się do samochodu, ale w ciągu tych kilku chwil udało nam się zrobić chyba z milion zdjęć. Kilka z nich – tych mniej osobistych – widzicie dziś w formie »Look of the Day«. Resztę chowamy do rodzinnego albumu” – napisała Kasia Tusk na swoim blogu. Do posta były dołączone zdjęcia z wózkiem. Blogerka nie zdradziła płci ani imienia swojego dziecka.

Kasia Tusk: Każdy grymas, każde spojrzenie, każda drzemka jest warta uwiecznienia

„Chociaż w ostatnim miesiącu pobiłam wszelkie rekordy liczby wykonanych zdjęć, to gdy przyszło do tworzenia »Last Month« okazało się, że tak naprawdę niewiele mam Wam do pokazania” – napisała Kasia Tusk na swoim blogu w poście, który miał podsumowywać ostatni miesiąc. Córka Donalda Tuska opisała także, w jaki sposób sprawdza się w roli mamy. „Świeżo upieczone mamy pewnie zrozumieją, że każdy grymas, każde spojrzenie, każda drzemka jest warta uwiecznienia – najlepiej po stokroć. Pamięć telefonu jest więc na wyczerpaniu, ale fotografii, którymi można by podzielić się z szerszym internetowym gronem trochę jakby mniej niż zwykle” – dodała.