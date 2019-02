Jedni uwielbiają Tłusty Czwartek twierdząc, że jest to znacznie ważniejsze święto niż Walentynki. Ci, którzy są na diecie, przeklinają tradycję, zgodnie z którą tego dnia trzeba zjeść co najmniej jednego pączka, aby zapewnić sobie szczęście. Z kolei dla internautów jest to doskonała okazja do stworzenia serii okolicznościowych memów.