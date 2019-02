Będzie pomoc dla Tomasza Komendy. Do sprawy włączył się minister zdrowia

Portal Wirtualna Polska poinformował, że po doniesieniach o problemach Tomasza Komendy po wyjściu z więzienia, w którym niesłusznie spędził 18 lat, sprawą zajął się minister zdrowia. Łukasz Szumowski polecił zorganizowanie pilnej pomocy psychologicznej dla 42-latka.

- Minister Zdrowia polecił dyrektorowi Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego zajęcie się sprawą i pomoc we wskazaniu miejsca, gdzie pan Tomasz może uzyskać pilną i niezbędna pomoc medyczną. Według informacji przekazanych przez DOW NFZ, gotowość objęcia pomocą zgłosił Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu - powiedziała Sylwia Wądrzyk, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Obecnie mężczyzna korzysta z prywatnej pomocy psychologicznej.

„Niedostosowanie do życia”

Najnowsze informacje w sprawie Tomasza Komendy przekazała Wirtualna Polska, która dotarła do mec. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. – Jego stan psychiczny jest gorszy niż bezpośrednio po opuszczeniu więzienia. Ma takie dołki, że odłożyliśmy na razie czynności związane z przygotowaniem wniosku o zadośćuczynienie. Tyle lat za kratami robi swoje – przekazał pełnomocnik mężczyzny, który w połowie marca ubiegłego roku opuścił więzienie po 18 latach odsiadkami za przestępstwo, którego nie popełnił. Ćwiąkalski podkreślił, że Komenda nie chce wracać do zdarzeń z przeszłości i unika rozmów na ten temat. – Wszystko przez to, że bardzo odczuwa niedostosowanie do życia w świecie, jaki zastał po opuszczeniu zakładu karnego – wyjaśnił mecenas. Prokuratura uwzględniła zły stan psychiczny Komendy i przełożyła czynności z jego udziałem. Mężczyzna odmówił wzięcia udziału w okazaniu osób związanych ze sprawą. Tłumaczył, że nie jest w stanie teraz się z tym zmierzyć.

Niesłusznie skazany

42-letni dziś Tomasz Komenda został skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-latki. Z zakładu karnego wyszedł po 18 latach, gdy wykazano, że jest niewinny zarzucanej mu zbrodni. Prokuratura Okręgowa w Łodzi poprowadzi śledztwo ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy odpowiadają za bezpodstawne skazanie Tomasza Komendy na 25 lat więzienia.

