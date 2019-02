Prezes Orlenu Daniel Obajtek ujawnił, że cierpi na poważne schorzenie

Prezes Orlenu ujawnił, że od dziecka zmaga się z poważnych schorzeniem - zespołem Tourette'a. Jak podaje „Super Express” Daniel Obajtek kupił i sfinansował pierwszą część prac remontowych w zabytkowym dworku w Borkowie Lęborskim, który już niedługo ma zostać przerobiony na ośrodek rehabilitacji dla dzieci dotkniętych zespołem Torurette'a.

Na czym polega zespół Tourette'a?

Schorzenie to pojawia się zazwyczaj między 2. a 15. rokiem życia. Dziecko staje się nagle pobudzone ruchowo, ma tiki nerwowe, zaczyna powtarzać wyrazy. Najczęściej występujące tiki to mlaskanie, pochrząkiwanie czy mruganie oczami. Niekiedy objawy te są do tego stopnia nasilone, że uniemożliwiają dziecku normalne funkcjonowanie. Na chwilę obecną lekarze nie wiedzą, dlaczego choroba ta występuje znacznie częściej u chłopców niż u dziewczynek. Specjaliści nie mają jednak wątpliwości, że poza krótkimi okresami remisji i ustępowania objawów, chorzy zmagają się z zespołem Tourette'a do końca życia. W wielu przypadkach stosowana jest jednak farmakoterapia bądź psychoterapia.